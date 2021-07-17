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بالفيديو- طلائع الحجاج يؤدون طواف القدوم في مكة وسط إجراءات احترازية

10:27 ص السبت 17 يوليه 2021
بالفيديو- طلائع الحجاج يؤدون طواف القدوم في مكة وسط إجراءات احترازية

أرشيفية

وكالات:

أدى طلائع الحجاج طواف القدوم في مدينة مكة السعودية، السبت، بعد وصول أول دفعة منهم وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب تطورات جائحة فيروس كورونا.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية مقطع فيديو أظهر قيام الحجاج بطواف القدوم فور وصولهم إلى صحن الطواف.

وبدا عدد المحتجين قليلا نسبيا للعام الثاني على التوالي بسبب الإجراءات المشددة التي تطبقها السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا.

من جانبها، قال قائد قوات أمن الحج في تصريحات للإخبارية: "الخطط الموضوعة لانتقال الحجاج من المنافذ إلى المسجد الحرام تحقق جزءا من أهدافها وما زلنا في البداية والبوادر جيدة"، حسب قوله.

ووصل فجر السبت، طلائع حافلات الحجاج إلى مركز الزايدي استعدادًا لأداء مناسك حج هذا العام.

واستقبلت 4 مراكز الليلة الماضية ضيوف الرحمن وذلك قبل توجه الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم .

ويتم تفويج الحجاج في مرحلة طواف القدوم، عبر خدمة النقل الترددي من مراكز التجمع إلى الحرم المكي، بحيث يتم تفويج 6 آلاف حاج كل 3 ساعاتً.

وبعد الانتهاء من طواف القدوم، يغادر جميع الحجاج من المسجد الحرام، بالحافلات من محطة "باب علي" وصولا إلى ساحة جسر الجمرات بما لا يقل عن 200 حافلة وبمتوسط 2000 حاج لكل 3 ساعات، وبحسب ألوان النطاقات المخصصة لمشعر منى، ليتمكن الحاج من الوصول إلى مقر سكنه بمنى عبر مسارات مخصصة لكل لون.

كانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت الشهر الماضي، قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج على المواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم حضروا في عام 2019.

ويقتصر الحج هذا العام على المقيمين الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و65 عاما، ومن غير أصحاب الأمراض المزمنة.

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