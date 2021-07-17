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القرية الأولمبية تسجل أول إصابة بـ"كورونا" قبل أيام من انطلاق أولمبياد طوكيو

09:31 ص السبت 17 يوليه 2021
القرية الأولمبية تسجل أول إصابة بـ"كورونا" قبل أيام من انطلاق أولمبياد طوكيو

أرشيفية

طوكيو- (د ب أ):
سجلت القرية الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو أول حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، قبل أيام من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، حسب ما أعلنته اللجنة المنظمة للأولمبياد اليوم السبت.

ولم يكشف توشيرو موتو المدير الإداري للجنة المنظمة عن أي معلومات بشأن هوية المصاب بالعدوى أو جنسيته، ولم يكشف ما إذا كان المصاب ممن تناولوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا أم لا.

لكنه قال إنه جرى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع انتشار العدوى ولتأمين كل المتواجدين في القرية الأولمبية التي يقيم فيها الرياضيون خلال منافسات الدورة.

وكشفت الفحوص حتى الآن عن إصابة خمسة رياضيين ممن وصلوا إلى اليابان للمشاركة في الأولمبياد.

وجرى عزل المصابين ورفاقهم في القرية الأولمبية مع إلزامهم باتباع معايير نظافة صارمة.

وتتواصل جهود اللجنة المنظمة للأولمبياد واللجنة الأولمبية الدولية لطمأنة الجماهير والمشاركين في الأولمبياد بأن الدورة ستكون آمنة بالنسبة للجميع.

أولمبياد طوكيو القرية الأولمبية فيروس كورونا طوكيو

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