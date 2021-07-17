بريطانيا تعتزم تقديم جرعات لقاح مجانية ضد الإنفلونزا لـ35 مليون شخص

لندن- (د ب أ):

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إن بريطانيا تعتزم تقديم جرعات لقاح مجانية ضد الإنفلونزا لأكثر من 35 مليون شخص، من بينهم كل طلبة المدارس الثانوية هذا الشتاء.

وقال جاويد اليوم السبت إن برنامج التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية الذي سيبدأ في أيلول/سبتمبر سيكون الأكبر في تاريخ المملكة المتحدة وحث الجميع على تناول اللقاح.

وأكد جاويد "الإنفلونزا يمكن أن تكون مرضا خطيرا ونريد أن نبني جدارا من الحماية من خلال تحصين عدد قياسي من الأشخاص"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

وأضاف قائلا "مع اقتراب الشعب من الحياة الطبيعية، يجب أن نتعلم أن نعيش مع كوفيد-19 بجانب الفيروسات الأخرى، ونحن نقدم لقاحات مجانية ضد الإنفلونزا لملايين الأشخاص للمساعدة في حمايتهم في الشتاء المقبل".

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