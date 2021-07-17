Masrawy logo white

بريطانيا تعتزم تقديم جرعات لقاح مجانية ضد الإنفلونزا لـ35 مليون شخص

06:36 ص السبت 17 يوليه 2021
بريطانيا تعتزم تقديم جرعات لقاح مجانية ضد الإنفلونزا لـ35 مليون شخص

وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد

لندن- (د ب أ):
أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إن بريطانيا تعتزم تقديم جرعات لقاح مجانية ضد الإنفلونزا لأكثر من 35 مليون شخص، من بينهم كل طلبة المدارس الثانوية هذا الشتاء.

وقال جاويد اليوم السبت إن برنامج التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية الذي سيبدأ في أيلول/سبتمبر سيكون الأكبر في تاريخ المملكة المتحدة وحث الجميع على تناول اللقاح.

وأكد جاويد "الإنفلونزا يمكن أن تكون مرضا خطيرا ونريد أن نبني جدارا من الحماية من خلال تحصين عدد قياسي من الأشخاص"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

وأضاف قائلا "مع اقتراب الشعب من الحياة الطبيعية، يجب أن نتعلم أن نعيش مع كوفيد-19 بجانب الفيروسات الأخرى، ونحن نقدم لقاحات مجانية ضد الإنفلونزا لملايين الأشخاص للمساعدة في حمايتهم في الشتاء المقبل".

بريطانيا جرعات لقاح مجانية الإنفلونزا طلبة المدارس الثانوية

الخبر التالى:

سلوفاكيا تشدد قواعد دخول الوافدين غير الملقحين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
81

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

986

متعافون اليوم

283490

إجمالي الإصابات

16425

إجمالي الوفيات

221516

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا