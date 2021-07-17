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خفر السواحل الأمريكي: 20 شخصا من كوبا توفوا خلال محاولتهم دخول البلاد

01:44 ص السبت 17 يوليه 2021
خفر السواحل الأمريكي: 20 شخصا من كوبا توفوا خلال محاولتهم دخول البلاد

خفر السواحل الأمريكي

واشنطن- (أ ش أ):
قال خفر السواحل الأمريكي إن حوالي 20 شخصا يحملون الجنسية الكوبية توفوا خلال محاولتهم دخول الولايات المتحدة مؤخراً، إثر اندلاع اضطرابات في بلادهم.

وأضاف خفر السواحل الأمريكي- وفقا لقناة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة- أن العدد الحالي من الكوبيين الذين يغاردون إلى الولايات المتحدة يُعد هو الأكبر منذ عام 2017.

وأوضحت القناة الإخبارية الأمريكية، أن المخاوف تتزايد بسبب ارتفاع عدد الكوبيين الذين يغاردون بلادهم باتجاه الولايات المتحدة باستخدام القوارب، وذلك بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة.

من جهته، حذّر وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، الكوبيين من محاولة الدخول إلى بلاده، قائلاً "أسمحوا لي أن أكون واضحاً، إذا ما اتخذتم (طريق) البحر، فإنكم لن تأتوا إلى الولايات المتحدة".

ونزل الكوبيون إلى الشوارع في عطلة نهاية الأسبوع؛ للاحتجاج على الحكومة وسط أزمة اقتصادية متفاقمة، مما دفع السلطات الكوبية إلى قطع الإنترنت والخدمات الهاتفية.

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