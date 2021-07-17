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العاهل السعودي يعزي المستشارة الألمانية في ضحايا الفيضانات

12:19 ص السبت 17 يوليه 2021
العاهل السعودي يعزي المستشارة الألمانية في ضحايا الفيضانات

الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرياض - (أ ش أ):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة، برقية عزاء ومواساة للمستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها بلادها.

وأعرب خادم الحرمين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - عن خالص مواساته للشعب الألماني ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وفي سياق متصل، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ببرقية مماثلة إلى المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا أنجيلا ميركل في ضحايا الفيضانات.

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سلمان بن عبدالعزيز الفيضانات ألمانيا أنجيلا ميركل الرياض السعودية

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