مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة تؤكد أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

طرابلس - (أ ش أ):

أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الجمعة، أهمية إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل.

وشددت غريفيلد، خلال لقائها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، على عقد الانتخابات على النحو المبين من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي تعد خطوة أساسية لإنهاء عقد من الصراع في ليبيا.