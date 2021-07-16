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أبو الغيط يبحث مع الدبيبة الوضع في ليبيا

10:35 م الجمعة 16 يوليه 2021
أبو الغيط يبحث مع الدبيبة الوضع في ليبيا

الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط

القاهرة - (أ ش أ):

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، دعم الجامعة الكامل لعمل المجلس الرئاسي والحكومة الليبية في قيادة المرحلة الانتقالية الحالية والإعداد للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر المقبل، مشددًا على التزامه الكامل بمواكبة ودعم الليبيين للوصول بالبلاد إلى بر الأمان عقب مرحلة مطولة من الاضطراب.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات للأمين العام مع عبدالحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على هامش زيارته إلى نيويورك؛ للمشاركة في جلسة مجلس الأمن التي عقدت، أمس الخميس، بشأن الوضع في ليبيا.

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة بأن أبوالغيط بحث مع دبيبة الوضع في ليبيا عمومًا والعلاقات بين ليبيا والجامعة العربية بوجه خاص، حيث تم الاتفاق على قيام الأمين العام بزيارة إلى ليبيا في أقرب فرصة.

من جهته، أعرب دبيبة عن حاجة ليبيا المستمرة لدعم أشقائها العرب واحتضانهم لها، خاصة في ضوء ظروف الوضع الحالي في ليبيا.

كما أعرب عن تقديره لمشاركة الأمين العام شخصيًا في اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا واعتباره لفتة مقدرة تعكس مدى اهتمام الجامعة بالأوضاع في ليبيا.

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أحمد أبوالغيط جامعة الدول العربية ليبيا الحكومة الليبية

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