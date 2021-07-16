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الدبيبة: كل الدول العربية تسعى لتحقيق الاستقرار في ليبيا

10:04 م الجمعة 16 يوليه 2021
الدبيبة: كل الدول العربية تسعى لتحقيق الاستقرار في ليبيا

عبد الحميد الدبيبة

طرابلس - (أ ش أ):
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، إن كل الدول العربية تسعى لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأن تكون ليبيا منبرا للاصطفاف وتأليب طرف عربي ضد آخر.
وأكد الدبيبة، خلال لقائه رؤساء وممثلي البعثات العربية لدى الأمم المتحدة، بمقر البعثة الليبية بنيويورك، أن القضية الليبية فرصة لتلتف الدول العربية في موقف إيجابي، لتحقيق الاستقرار في بلدها الثاني ليبيا، حسبما أفادت بوابة (الوسط) الليبية.
من جهتهم، عبر عدد من السفراء في كلمات لهم عن شكرهم لإتاحتهم فرصة المشاركة، حيث أوضحوا أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة لن تكون ناجحة وقوية إلا بوجود ليبيا دولة مستقرة وقوية داخل هذه المجموعة.

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عبد الحميد الدبيبة طرابلس الحكومة الليبية ليبيا

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