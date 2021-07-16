المكسيك: إعطاء 52 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة أنه تم حتى الآن إعطاء 52مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المكسيك.

ويُقدر معدل التطعيم في المتوسط بالبلاد بنحو 498 ألفا و156 جرعة في اليوم الواحد. واستنادا إلى هذا المعدل، فإنه من المتوقع أن تستغرق المكسيك تسعة أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت المكسيك حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 30 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 63ر2 مليون إصابة، وتم تسجيل 235 ألفا و740 حالة وفاة.

وسجلت المكسيك أول إصابة بالفيروس قبل عام و 20 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.