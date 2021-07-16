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بايدن: لا نضع شروطًا سياسية ولا اقتصادية لتوفير اللقاحات للدول

09:04 م الجمعة 16 يوليه 2021
بايدن: لا نضع شروطًا سياسية ولا اقتصادية لتوفير اللقاحات للدول

جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تضع شروطًا سياسية ولا اقتصادية من أجل توفير اللقاحات لسائر الدول.

وأضاف بايدن - خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "إيبيك" - أن الولايات المتحدة تبرعت بأكثر من نصف مليار لقاح آمن وفعال لأكثر من 100 دولة تحتاج إليها حول العالم.

وشدد بايدن، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان أصدره اليوم في هذا الشأن، على أن واشنطن تتبرع باللقاحات ولا تبيعها، ولا تربط بين أي أوضاع سياسية أو اقتصادية في الدول وبين توفير اللقاحات لشعوبها، مؤكدًا على أن الهدف الوحيد لبلاده هو إنقاذ الأرواح.

وناقش الرئيس الأمريكي مع قادة دول "إيبيك" أهمية الاستثمار في إقامة نظام عالمي أفضل للتأمين الصحي والاستعداد تحسبا لأية جائحة في المستقبل.

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