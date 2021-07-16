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ضابط أمن عراقي يعترف بقتل المحلل الاستراتيجي والأمني هشام الهاشمي

08:42 م الجمعة 16 يوليه 2021
ضابط أمن عراقي يعترف بقتل المحلل الاستراتيجي والأمني هشام الهاشمي

هشام الهاشمي

بغداد -(د ب أ):

عرض التلفزيون العراقي الرسمي عصر اليوم الجمعة اعترافات ضابط بوزارة الداخلية العراقية بقتل المحلل الاستراتيجي والأمني العراقي هشام الهاشمي أمام منزله في حي زيونة شرقي بغداد العام الماضي.

وقدم الضابط برتبة ملازم أول بوزارة الداخلية أحمد حمداوي الكناني اعترافات عبر تلفزيون "العراقية" الرسمي بأنه ينتمي إلى مجموعة تضم أربعة أشخاص يستقلون دراجتين وسيارة توجهت إلى منزل الهاشمي وإطلقت الرصاص عليه من مسدس نوع كلوك حكومي ومغادرة المكان على الفور.

وأوضح تلفزيون العراقية أن المتهم اعترف صراحة بتنفيذ عملية الاغتيال أمام الهيئة التحقيقية بحضور محام منتدب في الحادي عشر من الشهر الجاري.

وكان رئيس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد كشف في وقت سابق اليوم عن اعتقال قتلة الهاشمي

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي في تويتر "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء" .

‏وأضاف "من حق الجميع الإنتقاد ، ولا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا واحقاق الحق".

وفي 6 يوليو 2020 اغتال مسلحون مجهولون الهاشمي وسط العاصمة بغداد، وتمت العملية أمام منزله.

هشام الهاشمي أحمد حمداوي الكناني العراق حي زيونة

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