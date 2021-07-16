‏السعودية تمنح الترخيص الطارئ للقاح جديد للتصدي لفيروس كورونا

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اعتماد لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا‎، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان عبد الله عسيري، وكيل وزارة الصحة السعودية، قال الثلاثاء الماضي، إن المملكة تستهدف تطعيم ما يقرب من نصف مليون شخص بشكل يومي، بـ لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال وكيل وزارة الصحة السعودية، من خلال حديثه لقناة الإخبارية السعودية، لدينا أكثر من 500 مركز لقاحات، ونعمل على إنشاء مراكز جديدة، وعند تلقى 70% من السكان للقاح، سنصل للمناعة المجتمعية.