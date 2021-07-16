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العاهل الأردني يلتقي بايدن في واشنطن الاثنين المقبل

07:43 م الجمعة 16 يوليه 2021
العاهل الأردني يلتقي بايدن في واشنطن الاثنين المقبل

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

وكالات:

أعلن البيت الأبيض، أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، سيلتقي في واشنطن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الاثنين المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

ولم يذكر البيت الأبيض أي تفاصيل إضافية حول اللقاء المرتقب بين بايدن وملك الأردن.

وكان البيت الأبيض قد أصدر، الأربعاء، بيانا رحب فيه بزيارة العاهل الأردني، وقال إن بايدن يتطلع إلى زيادة التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

الملك عبد الله الثاني الأردن واشنطن جو بايدن

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