Masrawy logo white

باكستان تتوقع زيادة كبيرة في عدد اللاجئين الفارين من الحرب في أفغانستان

07:18 م الجمعة 16 يوليه 2021
باكستان تتوقع زيادة كبيرة في عدد اللاجئين الفارين من الحرب في أفغانستان

عمران خان

طشقند - (أ ش أ):

صرح رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الجمعة، بأن السلطات الباكستانية تتوقع زيادة كبيرة في عدد اللاجئين الفارين من أفغانستان مع عدم قدرة إسلام آباد على استيعاب هذا التدفق.

أدلى خان بهذه التصريحات، اليوم خلال المؤتمر الدولي "التضامن الإقليمي في وسط وجنوب آسيا: الفرص والتحديات" الذي عُقِد في طشقند عاصمة أوزبكستان.

وقال خان - حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" - "تستضيف باكستان ثلاثة ملايين لاجئ أفغاني بالفعل، ومن المرجح أن تصل موجة إضافية كبيرة من اللاجئين"، مضيفًا أن باكستان ليس لديها القدرة الاقتصادية لاستيعاب المزيد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن باكستان تقف دائمًا ضد الحل العسكري للصراع في أفغانستان.

وتصاعدت أعمال العنف في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة؛ حيث كثفت حركة طالبان هجومها منذ أن بدأت القوات الأجنبية في الانسحاب من البلاد.

وحضر المؤتمر الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف، والرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

هذا المحتوى من

عمران خان أفغانستان السلطات الباكستانية اللاجئين

الخبر التالى:

الفيضانات تودي بحياة أكثر من 120 شخصا في أوروبا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
81

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

986

متعافون اليوم

283490

إجمالي الإصابات

16425

إجمالي الوفيات

221516

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا