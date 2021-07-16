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مقتل مصور صحفي لرويترز في أفغانستان

07:18 م الجمعة 16 يوليه 2021
مقتل مصور صحفي لرويترز في أفغانستان

الشرطة الأفغانية

كابول - (أ ش أ):

قتل صحفي هندي خلال الحرب في منطقة سبينبولداك في إقليم قندهار الأفغاني على الحدود مع باكستان.

وأكدت نقابة الصحفيين الأفغان مقتل دانيش صديقي، المصور الصحفي الهندي الذي كان يعمل مع وكالة أنباء "رويترز" والحاصل على جائزة "بوليتزر" للتصوير، وفق ما أوردته صحيفة خاما برس الأفغانية اليوم الجمعة.

وقالت النقابة إن الصحفي قتل الليلة الماضية خلال الحرب، وكان في المنطقة لتغطية الحرب في جنوب أفغانستان.

يأتي ذلك في الوقت الذي سيطرت فيه طالبان على سبينبولداك، وهي منطقة مهمة في إقليم قندهار جنوب أفغانستان.

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الشرطة الأفغانية أفغانستان باكستان

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