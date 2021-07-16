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الكاظمي يكشف عن اعتقال قتلة المحلل الاستراتيجي والأمني هشام الهاشمي

06:27 م الجمعة 16 يوليه 2021
الكاظمي يكشف عن اعتقال قتلة المحلل الاستراتيجي والأمني هشام الهاشمي

رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى

بغداد - (د ب أ):

كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة عن اعتقال قتلة المحلل الاستراتيجي والأمني هشام الهاشمي العام الماضي.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في موقع " تويتر" :" وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء".

‏وأضاف "من حق الجميع الإنتقاد، ولا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق".

وفي 6 يوليو 2020 اغتال مسلحون مجهولون الهاشمي وسط العاصمة بغداد، وتمت العملية أمام منزله.

مصطفى الكاظمي هشام الهاشمي بغداد العراق

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