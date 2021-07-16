الكاظمي يكشف عن اعتقال قتلة المحلل الاستراتيجي والأمني هشام الهاشمي
بغداد - (د ب أ):
كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة عن اعتقال قتلة المحلل الاستراتيجي والأمني هشام الهاشمي العام الماضي.
وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في موقع " تويتر" :" وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء".
وأضاف "من حق الجميع الإنتقاد، ولا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق".
وفي 6 يوليو 2020 اغتال مسلحون مجهولون الهاشمي وسط العاصمة بغداد، وتمت العملية أمام منزله.
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