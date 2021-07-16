احتجاجات على الأوضاع المعيشية في عدد من المناطق وجرحى شمالي لبنان

بيروت - (د ب أ):

أقدم عدد من المحتجين على تردي الأوضاع الاجتماعية على قطع الطريق في منطقة جبل محسن شمالي لبنان، وعمل الجيش على إعادة فتحها بعد مواجهات مع المحتجين سقط خلالها 15 جريحا من عناصر الجيش كما قطع آخرون عدد من الطرق في مناطق عدة.

وأقدم عدد من المواطنين الغاضبين بعد ظهر اليوم الجمعة على قطع الطريق عند مدخل منطقة جبل محسن شمال لبنان احتجاجاً على الأوضاع المعيشية، وفقدان مادتي المازوت والبنزين والدواء والحليب، مما أدى إلى سقوط أربعة جرحى أحدهم حالته خطرة.

وتم نشر أفراد من الجيش اللبناني في منطقة جبل محسن حيث دارت مواجهات سقط خلالها عدد من الجرحى بين المحتجين وعناصر الجيش الذي عمل على إعادة فتح الطريق.

وأعلن الجيش اللبناني في بيان بعد ظهر اليوم على موقعه على تويتر أن عشرة عسكريين أصيبوا" بجروح جراء تعرضهم للرشق بالحجارة في منطقة جبل محسن من قبل عدد من المحتجين".

وفي بيان منفصل أعلن الجيش عن إصابة "خمسة عسكريين بجروح نتيجة إلقاء شبان قنبلة يدوية باتجاههم في منطقة جبل محسن".

يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار حيث تخطى اليوم 22 ألف ليرة لبنانية، وتفاقم ارتفاع سعر صرف الدولار بعد إعلان الرئيس الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة أمس.

وبسبب الأزمة المالية والاقتصادية تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم.