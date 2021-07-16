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الوكالة الأوروبية: إصابات كورونا سترتفع 5 مرات بحلول أغسطس

03:39 م الجمعة 16 يوليه 2021
الوكالة الأوروبية: إصابات كورونا سترتفع 5 مرات بحلول أغسطس

أرشيفية

(وكالات):

توقع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض، ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات الجديدة بكورونا في الأسابيع المقبلة، يبلغ بحلول الأول من أغسطس نحو 5 أضعاف العدد الذي سجل الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وتتوقع هذه الوكالة في تقديراتها هذه لمنطقتها التي تشمل الاتحاد الأوروبي والنرويج وآيسلندا، تسجيل أكثر من 420 إصابة جديدة لكل مئة ألف نسمة من السكان للأسبوع الذي ينتهي في الأول من أغسطس، مقابل أقل من تسعين الأسبوع الماضي.

فيروس كورونا الاتحاد الأوروبي آيسلندا المركز الأوروبي للوقاية

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