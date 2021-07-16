مصر تعرب عن تعازيها لدول أوروبا المتضررة من الفيضانات



القاهرة - أ ش أ

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها وتضامنها مع كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومملكة هولندا في ضحايا الفيضانات المروعة وتضرر بعض المناطق، والتي أسفرت عن وفاة وفقدان عدد كبير من الضحايا.

كما تقدمت مصر - في بيان لوزارة الخارجية - بصادق تعازيها لذوي الضحايا، متمنية نجاة المفقودين.

كما عبرت مصر عن تضامنها مع حكومات وشعوب تلك الدول الصديقة جراء تلك الأزمة.