اختفاء طائرة ركاب روسية من شبكات الرادار
موسكو - أ ش أ
أعلن المتحدث الصحفي باسم وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، عن اختفاء طائرة ركاب من طراز "أي أن - 28" من على شاشات الرادار في منطقة باكشارسكي بمنطقة تومسك الروسية.
وقال المتحدث في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك": "إن طائرة ركاب من نوع "أي أن-28" تابعة لشركة "سيبيريان لايت" توقفت عن التواصل مع البرج"، مشيرا إلى أن الطائرة على متنها 17 راكبا.
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