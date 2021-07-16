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اختفاء طائرة ركاب روسية من شبكات الرادار

01:51 م الجمعة 16 يوليه 2021
اختفاء طائرة ركاب روسية من شبكات الرادار

اختفاء طائرة ركاب روسية

موسكو - أ ش أ

أعلن المتحدث الصحفي باسم وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، عن اختفاء طائرة ركاب من طراز "أي أن - 28" من على شاشات الرادار في منطقة باكشارسكي بمنطقة تومسك الروسية.

وقال المتحدث في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك": "إن طائرة ركاب من نوع "أي أن-28" تابعة لشركة "سيبيريان لايت" توقفت عن التواصل مع البرج"، مشيرا إلى أن الطائرة على متنها 17 راكبا.

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اختفاء طائرة ركاب طائرة روسية سيبيريان لايت

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