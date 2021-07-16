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بايدن يستبعد خيار إرسال قوات أمريكية إلى هايتي حاليًا

08:27 ص الجمعة 16 يوليه 2021
بايدن يستبعد خيار إرسال قوات أمريكية إلى هايتي حاليًا

جو بايدن

واشنطن - أ ش أ:

استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن خيار إرسال قوات أمريكية إلى هايتي في الوقت الحالي، وسط كفاح الدولة الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي مع واقعة اغتيال رئيسها.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وفق ما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة: "نرسل مشاة البحرية الأمريكية فقط إلى سفارتنا للتأكد من أنهم آمنون وأنه ليس هناك ما هو خارج عن السيطرة على الإطلاق. ولكن فكرة إرسال قوات أمريكية إلى هايتي ليست مطروحة على جدول الأعمال في الوقت الحالي".

وكانت هايتي قد طلبت مساعدة الولايات المتحدة في حماية البنية التحتية الحيوية بعد اغتيال رئيسها جوفينيل مويس الأسبوع الماضي.

ولم يستبعد البيت الأبيض بشكل قاطع إمكانية إرسال قوات أمريكية، لكن تعليقات بايدن هي أوضح مؤشر على أن المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة ليست وشيكة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن مسؤولين أمريكيين من وزارات العدل والأمن الداخلي والخارجية، وكذلك مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، توجوا إلى هايتي الأحد الماضي للمساعدة في التحقيق في اغتيال مويس.

وأفادت "ذا هيل" بأن مقتل مويس خلف فراغًا سلطويًا في الجزيرة. وأعلنت السلطات في هايتي اعتقال أكثر من عشرين شخصًا يشتبه في تورطهم في مؤامرة اغتيال الرئيس، من بينهم 20 مواطنًا كولومبيًا.​

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Asha
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