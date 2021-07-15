الكاظمي: أمامنا مسؤولية تاريخية لحماية العراق بأن نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة

بغداد - (د ب أ):

صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء اليوم الخميس بأن الوطن يحتاج إلى تكاتف الجميع والشعب والقوى السياسية التي تشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة بتنافس شريف.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن "أمامنا مسؤولية تاريخية لحماية العراق بأن نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة".

‏وأضاف أن "التيار الصدري شريحة مهمة في المجتمع، ولا يمكن تصور عدم مشاركته في الانتخابات... العراق أمانة في أعناق الجميع".

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد أعلن اليوم مقاطعة الكتلة الصدرية الانتخابات العراقية المقبلة.

فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إن مقاطعة التيار الصدري للانتخابات البرلمانية المقبلة لن تؤثر على العملية الانتخابية، كما أنه لا يترتب على قرار الانسحاب أي إجراء قانوني بحق المرشحين المنسحبين رغم أن الكتلة الصدرية لم تقدم طلبا رسميا إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يعلمها بقرار الانسحاب من الانتخابات البرلمانية المقرر لها في 10 أكتوبر المقبل.

وبحسب مصادر سياسية عراقية فإن انسحاب التيار الصدري من سباق الانتخابات العراقية المقبلة سيفقد المكون الشيعي خسارة أكثر من 50 مقعدا في البرلمان العراقي الجديد من أصل مقاعد البرلمان البالغة 329 مقعدا.