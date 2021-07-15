أول رد من موسكو على تقرير "الجارديان" حول دعم الكرملين لترامب في 2016

موسكو - (أ ش أ):

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، ما ورد في تقرير نشرته صحيفة بريطانية، حول دعم موسكو للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بـ"الهراء"، مؤكدًا أنه ليس له أساس من الصحة.

وقال بيسكوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - إن "ما جاء في التقرير خيال"، مضيفًا أنه استمرار لنشر مواد هابطة جدًا.

وتابع قائلا: "هذه الصحيفة تحاول زيادة شعبيتها أو تواصل اتباع نهج متهور معاد لروسيا، وهذا لا يتطابق والواقع ومن المستحيل أن يتطابق معه، وهذا كذب"، مضيفًا أن "هذا استمرارًا لسياسة شيطنة روسيا والرئيس فلاديمير بوتين"، موضحًا أنها محاولة يائسة لجذب قراء جدد من خلال نشر مثل هذا الهراء.

وكانت أحدى الصحف البريطانية قد كتبت، في تقرير لها، أن هناك وثائق حول اجتماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الاستخبارات الروسية في يناير 2016، تم خلاله التوجيه بتقديم الدعم للمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بهدف زعزعة الوضع في الولايات المتحدة.