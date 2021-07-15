وزير الخارجية الصيني يزور دمشق

دمشق - (د ب أ):

كشفت مصادر دبلوماسية في العاصمة السورية دمشق اليوم الخميس أن وزير الخارجية الصيني وانج يي سيصل إلى دمشق بعد غد السبت في إطار جولة إلى المنطقة.

وأكدت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أن الوزير الصيني وانج يي يصل بعد ظهر غد السبت إلى دمشق في زيارة لمدة يوم واحد، وهي الأولى للوزير الصيني إلى سورية منذ اندلاع الأزمة منتصف شهر مارس عام 2011، كما يتابع الوزير الصيني زيارته إلى مصر وربما الى الجزائر".

وكشفت المصادر أن المسؤول الصيني سيلتقي خلال الزيارة الرئيس السوري بشار الاسد كما سيلتقي نظيره وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، كما تتضمن الزيارة توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق مشاريع اقتصادية بين الصين وسورية.

وتدعم الصين الحكومة السورية منذ اندلاع الأزمة وقدمت مساعدات اقتصادية لسورية وخاصة في مشاريع الخدمات والبنية التحتية، إضافة إلى وقوف الصين ضد القرارات التي تدين الحكومة السورية في مجلس الأمن، حيث أبطل المندوبين الروسي والصيني أكثر من 15 قرارا في مجلس الأمن لإدانة الحكومة السورية.