بعثة الأمم المتحدة: عقد اجتماع افتراضي للجنة التوافقات الليبية غدا

طرابلس 15 تموز/ يوليو (د ب أ)-

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: "إنها بصدد عقد اجتماع افتراضي للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي وذلك يومي 16-17 يوليو الحالي".

وأشارت البعثة في بيان لها اليوم الخميس إلى تطلعها لأن يكون الاجتماع بنّاء، وأن يركز على صياغة مسودة قاعدة دستورية تحظى بإجماع واسع وتتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021. موضحة أنه سيتم عرض مخرجات اللجنة على الجلسة العامة للملتقى من أجل النظر فيها.

ونوهت البعثة إلى أن هذا الاجتماع سيتم على النحو الذي اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في ختام اجتماعه في سويسرا في الثاني من يوليو، وفي سياق الجهود المستمرة لمساعدة الليبيين في تأمين جميع الترتيبات والمتطلبات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التوافقات تم تشكيلها من قبل أعضاء الملتقى في ختام اجتماعهم الأخير في سويسرا بهدف تسوية الخلافات بين أعضائه بشأن القضايا الرئيسية العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي قد فشل في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات الليبية قبل الموعد النهائي الذي حددته مفوضية الانتخابات في الأول من يوليو الحالي.

وفي نفس السياق، كان رئيس مجلس المفوضية "عماد السايح" قد أفاد في تصريح سابق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "المفوضية اعتمدت موعدا نهائيا آخر لاستلام القاعدة الدستورية للانتخابات، وذلك في الأول من أغسطس القادم، حتى تتمكن من الأعداد للانتخابات في موعدها".