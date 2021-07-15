تقرير طبي: تحسن الحالة الصحية للرئيس البرازيلي

ريودي جانيرو - (د ب ا):

أعلن الفريق الطبي المسؤول عن علاج الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أن الحالة الصحية للرئيس تتحسن، بعد تشخيص حالته على أنها مرض في الأمعاء، لكن لم يتم تحديد موعد لخروجه من المستشفى.

وقال الفريق الطبي في بيان، نقلت وكالة بلومبرج للأنباء مقتطفات منه إن "الرئيس سوف يستمر في برنامج العلاج الموضوع له".

واستبعد الأطباء إجراء جراحة عاجلة لبولسونارو، وقالوا إن الرئيس/66 عاما/ سوف" يتلقى فى البداية علاجا تحفظيا".

وقالت السلطات البرازيلية في وقت سابق اليوم إنه تم نقل بولسونارو إلى مدينة ساو باولو ليخضع لعملية جراحية طارئة محتملة.

وذكر بيان للمكتب الصحفي بالرئاسة أنه تم تشخيص إصابته على أنها انسداد معوي.

وقرر الطبيب المعالج للرئيس نقله إلى ساو باولو حيث سيخضع لمزيد من الفحوصات لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء جراحة عاجلة.

وذكر بيان أولي أن بولسونارو /66 عاما/ نقل إلى المستشفى في برازيليا صباح الأربعاء لمعرفة سبب "الفواق" المستمر الذي يعاني منه بناء على نصيحة فريقه الطبي.