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مساعدا وزير الخارجية يجتمعان مع الدبلوماسيين المنقولين للعمل بالخارج

08:43 م الخميس 15 يوليه 2021
مساعدا وزير الخارجية يجتمعان مع الدبلوماسيين المنقولين للعمل بالخارج

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

عقد السفير يوسف مكاوي مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية، والسفير عمر عامر مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش، اليوم الخميس، اجتماعًا مع الدبلوماسيين المنقولين للعمل بالخارج قبل مغادرتهم لتسلم العمل ببعثاتنا خلال الأيام المقبلة.

وتناول اللقاء الركائز الأساسية للعمل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج، وكيفية التمثيل المشرف لمصر في بعثاتنا الدبلوماسية بالخارج، بما يضمن حماية ورعاية مصالح مصر.

كما تم استعراض رؤية الوزارة في مجال التحول الرقمي في إطار التحديث المستمر لآليات العمل التي يجب على الدبلوماسيين الاعتماد عليها مستقبلاً، وبما يتلاءم مع تحديات العصر، والاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية.

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وزارة الخارجية المصرية الدبلوماسيين يوسف مكاوي مجال التحول الرقمي

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