"إخراج المرتزقة".. بيان من مجلس الأمن حول تطور الأوضاع في ليبيا

نيويورك - (د ب ا):

طالب مجلس الأمن الدولي جميع الدول الأعضاء بالامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، والعمل على مساعدة السلطات الليبية في إخراج المرتزقة وسحب المقاتلين الأجانب من البلاد.

وشدد المجلس في بيان تلاه رئيسه، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وأوردته وكالة الأنباء الليبية(وال) مساء اليوم "على ضرورة إجراء الانتخابات وفقا للجدول الزمني الذي وضعه ملتقى الحوار السياسي الليبي"، داعيا السلطات الليبية إلى اتخاذ إجراءات فورية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات المقررة في كانون أول/ديسمبر القادم.

كما أعرب مجلس الأمن في بيانه عن قلقه البالغ إزاء تأثير الوضع في ليبيا، وخاصة المنطقة الجنوبية، على البلدان المجاورة، ولا سيما منطقة الساحل.