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رئيس الوزراء الليبي أمام مجلس الأمن: أطالب بتوحيد المؤسسات السيادية وطرد المرتزقة

06:24 م الخميس 15 يوليه 2021
رئيس الوزراء الليبي أمام مجلس الأمن: أطالب بتوحيد المؤسسات السيادية وطرد المرتزقة

عبد الحميد الدبيبة

وكالات:

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أن تواجد المرتزقة في ليبيا، يظل العقبة الكبرى أمام الاستقرار، مناشدا البرلمان والمجلس الرئاسي بالعمل على توحيد المؤسسات السيادية.

وقال الدبيبة، في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا، اليوم الخميس إن "تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا يظل العقبة الأكبر أمام الاستقرار والعملية السياسية في البلاد".

وحث "البرلمان والمجلس الرئاسي في ليبيا على توحيد المؤسسات السيادية لنعمل بالكفاءة المطلوبة".

وتابع أنه "بدعم الأمم المتحدة والدول الصديقة وصلنا إلى وضع أكثر استقرارا وإيجابية في البلاد"، لافتا إلى حرص الحكومة على "استكمال تدابير بناء الثقة عبر فتح الطريق الساحلي وإطلاق المحتجزين بين الطرفين".

عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء الليبي مجلس الأمن ليبيا المرتزقة

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