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وزير الخارجية التونسي: الانتخابات الليبية محطة فاصلة تسبق دولة المؤسسات

06:01 م الخميس 15 يوليه 2021
وزير الخارجية التونسي: الانتخابات الليبية محطة فاصلة تسبق دولة المؤسسات

وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي

نيويورك - (د ب أ):

اعتبر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، في كلمته أمام مجلس الأمن، اليوم الخميس، أن الانتخابات الليبية، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، ستكون "محطة فاصلة" تسبق دولة المؤسسات، بحسب بوابة بوابة الوسط الإخبارية.

وجدد الجرندي، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة القضية الليبية، تأكيد بلاده على أن "الأزمة الليبية لا يحلها إلا حوار ليبي ضمن مشروع وطني".

وقال، إن ملتقى الحوار الليبي الذي انعقد في تونس صحبه "انفراج سياسي حقيقي" في ليبيا.

عثمان الجرندي وزير الخارجية التونسي تونس الانتخابات الليبية

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