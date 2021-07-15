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لودريان: أي طرف في ليبيا يعرقل العملية السياسية يعرض نفسه للعقوبات الدولية

05:29 م الخميس 15 يوليه 2021
لودريان: أي طرف في ليبيا يعرقل العملية السياسية يعرض نفسه للعقوبات الدولية

جان إيف لودريان

نيويورك - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا اليوم الخميس إن أي طرف في ليبيا يعرقل العملية السياسية يعرض نفسه للعقوبات الدولية، مشيرا إلى أن "هناك تهديدات حقيقية تلوح في الأفق في ليبيا ونعمل على إنهائها"، وفقا لما ذكرت بوابة الوسط الإخبارية الليبية.

وأضاف لودريان في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، "ما زال البعض يعارض الجدول الزمني لخارطة الطريق في ليبيا وإجراء الانتخابات التي علينا عدم التراجع عن إجرائها في 24 ديسمبر والعمل للتغلب على التحديات التي تواجه الشعب الليبي".

جان إيف لودريان نيويورك ليبيا العقوبات الدولية مجلس الأمن الدولي وزير الخارجية الفرنسي

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