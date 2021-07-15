الصحة العالمية تحث الليبيين على التقيد بالتدابير الاحترازية بعد تزايد إصابات كورونا

طرابلس - (أ ش أ):

شددت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، على أهمية امتثال الليبيين بجميع التدابير الاحترازية في وقت سجلت فيه ليبيا خلال الأسبوع الماضي 11 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد و30 حالة وفاة ناجمة عن الوباء.

وقال مكتب المنظمة في ليبيا - في بيانه أوردته بوابة (الوسط) - إن العدد الإجمالي المسجل رسميًا للوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء بلغ 3200 حالة، مرجحا أن يكون العدد الحقيقي أكثر من ذلك، متوقعًا أن يوفر اللقاح المضاد للفيروس الحماية من الإصابة الخطرة أو التسبب بحالات وفاة محتملة.