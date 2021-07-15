Masrawy logo white

استمرار تدفق المساعدات الطبية المصرية إلى تونس

04:54 م الخميس 15 يوليه 2021
استمرار تدفق المساعدات الطبية المصرية إلى تونس

تونس- (د ب أ):

هبطت الخميس طائرة تابعة لسلاح الجو المصري في مطار قرطاج الدولي محملة بمساعدات طبية لدعم تونس في مكافحة وباء كورونا المستشري في البلاد.

وأرسلت مصر مع اشتداد الازمة الصحية في تونس ست طائرات عسكرية منذ 10 يوليو الجاري وكانت أرسلت في 6 مايو كذلك طائرة محملة بمساعدات طبية.

واستقبلت تونس منذ نحو أسبوع مساعدات دولية عاجلة من عدة دول عربية ومن تركيا وبعض الدول الأوروبية لمساعدتها في احتواء التفشي الكبير لفيروس كورونا ودعم المستشفيات بالتجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة.

تونس المساعدات الطبية المصرية مطار قرطاج الدولي فيروس كورونا

الخبر التالى:

هاريس وميركل تؤكدان أهمية العلاقات الأمريكية الألمانية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
89

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

1005

متعافون اليوم

283409

إجمالي الإصابات

16418

إجمالي الوفيات

220530

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - القاهرة 5:32 دقيقة.. ننشر مواعيد صلاة عيد الأضحى في مدن ومحافظات الجمهورية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا