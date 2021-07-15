استمرار تدفق المساعدات الطبية المصرية إلى تونس

تونس- (د ب أ):

هبطت الخميس طائرة تابعة لسلاح الجو المصري في مطار قرطاج الدولي محملة بمساعدات طبية لدعم تونس في مكافحة وباء كورونا المستشري في البلاد.

وأرسلت مصر مع اشتداد الازمة الصحية في تونس ست طائرات عسكرية منذ 10 يوليو الجاري وكانت أرسلت في 6 مايو كذلك طائرة محملة بمساعدات طبية.

واستقبلت تونس منذ نحو أسبوع مساعدات دولية عاجلة من عدة دول عربية ومن تركيا وبعض الدول الأوروبية لمساعدتها في احتواء التفشي الكبير لفيروس كورونا ودعم المستشفيات بالتجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة.