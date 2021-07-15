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مجلس الأمن الدولى يبدأ مناقشة الوضع في ليبيا

04:45 م الخميس 15 يوليه 2021
مجلس الأمن الدولى يبدأ مناقشة الوضع في ليبيا

مجلس الأمن الدولي

نيويورك- (د ب أ):

بدأ مجلس الأمن الدولى اجتماعا، الخميس، لمناقشة الوضع فى ليبيا بحضور رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة.

وفى بداية الجلسة قدم المبعوث الأممى إلى ليبيا يان كوبيتش إحاطة لمجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا.

وقال كوبيتش لقد دعوت رئيس مجلس النواب للليبى إلى التشاور مع المجلس الأعلى للدولة لضمان إجراء الانتخابات فى 24 ديسمبر المقبل.

واضاف أن بعض الأطراف تحاول فرض شروط مسبقة للانتخابات من شأنها عدم إجرائها فى موعدها.

مجلس الأمن الدولى ليبيا الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة

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