كامالا هاريس تستقبل المستشارة الألمانية في واشنطن

واشنطن- (د ب أ):

استهلت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الجزء الرسمي من زيارتها للولايات المتحدة بلقاء كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ودعت هاريس ميركل اليوم الخميس إلى مأدبة إفطار في مقرها الرسمي.

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أعلن أن اللقاء سيتضمن تبادلا للرأي حول مجمل العلاقات بين البلدين.

ومن المنتظر أن يستقبل بايدن ميركل في وقت لاحق من مساء اليوم في آخر زيارة رسمية تقوم بها ميركل لأمريكا كمستشارة لألمانيا.

وينتظر أن تؤكد الزيارة على البداية الجديدة في العلاقات الألمانية الأمريكية التي تدهورت في خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتعد ميركل أول زعيم لدولة أوروبية يزور بايدن منذ توليه مهام منصبه في 20 يناير الماضي.

كان بايدن دعا ميركل على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في بريطانيا في الشهر الماضي إلى زيارة أمريكا.

وأعلنت ميركل اعتزامها عدم الترشح مجددا للمستشارية في الانتخابات الألمانية في سبتمبر المقبل.