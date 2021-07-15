وفاة صحفي هولندي شهير متأثرا بجروحه بعد إطلاق النار عليه

امستردام- (د ب ا):

توفى الصحفي الشهير بيتر ار دي فريس متأثرا بجراحه التي أصيب بها بعد إطلاق النار عليه هذا الشهر في امستردام، وفقا لما ذكرته أسرته، الخميس.

وكان قد تم إطلاق النار على الصحفي (64 عاما) وسط امستردام، وأصيب بإصابات بالغة منذ 10 أيام.

ويعد دي فريس من أبرز الصحفيين في مجال الجريمة في هولندا، وعادة ما كان يظهر كمتحدث عن الضحايا أو الشهود في المحاكمات.

ويشار إلى أنه كان أحد المقربين للشاهد الرئيسي في محاكمة كبيرة مستمرة حاليا ضد الجريمة المنظمة.