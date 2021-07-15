طالبان: آلاف الأفغان عالقون على الحدود الباكستانية

كابول- (بي بي سي):

علق آلاف الأفغان، من بينهم نساء وأطفال، في بلدة شامان الباكستانية بعد أن أغلقت السلطات الباكستانية المعبر الحدودي مع أفغانستان.

وكانت باكستان قد أغلقت المعبر الحدودي أمس الأربعاء بعد أن سيطر مسلحو حركة طالبان على منطقة سبين بولداك على الجانب الأفغاني من الحدود، ورفعوا علمهم عليها.

ويعتبر هذا المعبر الطريق التجاري الرئيسي بالنسبة للأفغان، وتعبره عادة مئات الشاحنات يوميا.

وحقق مسلحو حركة طالبان في الأسابيع الأخيرة تقدما سريعا في أنحاء البلاد، واستولوا على سلسلة من النقاط الحدودية من القوات الأفغانية، منها معابر مع إيران وطاجكستان وتركمانستان.