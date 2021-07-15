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الرئيس العراقي يؤكد أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة عبر الحوار

01:50 م الخميس 15 يوليه 2021
الرئيس العراقي يؤكد أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة عبر الحوار

الرئيس العراقي برهم صالح

بغداد- (د ب أ):

أكّد الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة عبر الركون إلى حسن الحوار والتلاقي.

وقال صالح، خلال استقباله منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكجورك والوفد المرافق، إن "أمن العراق وحماية استقراره وسيادته الكاملة عنصر لا غنى عنه في استقرار وسلام المنطقة"، حسب بيان للرئاسة العراقية.

ودعا إلى ضرورة التنسيق في مجابهة تحديات الإرهاب ومواجهة ظاهرة التغيّر المناخي وحماية البيئة.

ووفق البيان، تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في سياق الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين وفقاً للمصالح المشتركة واحترام السيادة.

كما أكد الطرفان على أهمية مواصلة العمل في مكافحة الإرهاب واستئصال جذوره في كل المنطقة وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

برهم صالح العراق حسن الجوار بريت ماكجورك

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