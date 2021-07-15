ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في غرب ألمانيا إلى 20 قتيلًا

برلين- (د ب أ):

قال مسؤولون إقليميون بألمانيا إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وفُقد العشرات بعد أن اجتاحت مياه الفيضانات أجزاء من غرب ألمانيا.

وفي حصيلة أولية، أعلن وزير الداخلية المحلي لولاية راينلاند-بفالتس غربي ألمانيا التي تشهد حالة من سوء الأحوال الجوية والفيضانات، ارتفاع عدد الضحايا إلى 5أشخاص، مضيفا أن هناك 50 إلى 70 شخصا مفقودون في منطقة الكارثة.

ولكنه أشار إلى أنه ليس واضحا حتى الآن إذا ما كان هؤلاء الأشخاص ربما يقضون رحلة الآن أم أنهم يواجهون ضائقة بسبب سوء الأحوال الجوية.

من جانبها صرحت رئيسة حكومة الولاية مالو دراير الوضع في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات بالولاية لا يمكن وصفه إلا بكارثة لم يتم معايشتها مسبقا.