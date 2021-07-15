Masrawy logo white

الصحة العالمية تحذر: وفيات كورونا ارتفعت 40% في أفريقيا خلال أسبوع

01:18 م الخميس 15 يوليه 2021
الصحة العالمية تحذر: وفيات كورونا ارتفعت 40% في أفريقيا خلال أسبوع

وفيات كورونا ارتفعت 40% في أفريقيا خلال أسبوع

جنيف- (د ب ا):

قالت ماتشيديسو مويتي، الرئيسة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، الخميس، إن وفيات فيروس كورونا في أفريقيا ارتفعت بنسبة 40% خلال الأسبوع الماضي، محذرة من أن المستشفيات في "وضع خطير".

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن مويتي قولها: "الأولوية الأولى بالنسبة للدول الأفريقية زيادة إنتاج الاكسجين".

وتعاني القارة الأفريقية من أسوأ موجة تفشى لفيروس كورونا، حيث تم تسجيل مليون حالة إصابة إضافية خلال الشهر الماضي، بعدما استغرقت ثلاثة أشهر لتسجيل مليون حالة سابقا.

وأضافت مويتي أن الاصابة الجديدة ارتفعت للاسبوع الثامن على التوالي.

وفيات كورونا افريقيا الصحة العالمية ماتشيديسو مويتي فيروس كورونا

الخبر التالى:

طالبان تقترح وقفا لإطلاق النار لثلاثة أشهر مقابل إطلاق سراح سجناء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
89

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

1005

متعافون اليوم

283409

إجمالي الإصابات

16418

إجمالي الوفيات

220530

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - القاهرة 5:32 دقيقة.. ننشر مواعيد صلاة عيد الأضحى في مدن ومحافظات الجمهورية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا