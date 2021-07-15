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إردوغان يقيل رئيس جامعة مؤيد له بعد احتجاجات

01:10 م الخميس 15 يوليه 2021
إردوغان يقيل رئيس جامعة مؤيد له بعد احتجاجات

رجب طيب إردوغان

اسطنبول- (د ب أ):

أقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس جامعة موال له، في تحول نادر في مواجهة الاحتجاجات الشعبية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أنه تم الإعلان عن إقالة ميليح بولو من منصب رئيس جامعة بوجازيتشي المرموقة الخميس في الجريدة الرسمية، والتي لم تذكر سببا لهذه الخطوة.

وقالت صحيفة "صباح" المدعومة من الحكومة إن محمد ناجي إنجي، الرئيس السابق لقسم الفيزياء الذي تم تعيينه نائبا لرئيس الجامعة خلال رئاسة بولو لها، سوف يخلفه بالإنابة.

وتظاهر طلاب الجامعة وأساتذتها والخريجون الذين يريدون انتخاب رئيس الجامعة بدلا من تعيينه ضد تنصيب العضو السابق في حزب العدالة والتنمية الحاكم، بولو، منذ أوائل يناير. واعتقلت الشرطة العشرات وداهمت بعض منازل المحتجين.

وأتاح تعيين بولو للحكومة فرصة للتأثير على الموظفين في الجامعة الأمريكية سابقا، والتي يرى أنصار إردوغان أنها موالية للغرب بشكل مفرط.

وفي فبراير، وصف إردوغان المتظاهرين بـ "الإرهابيين الذين أرادوا مداهمة مكتب رئيس الجامعة"، متعهدا بفعل "كل ما هو ضروري" لوقفهم.

إقالة رئيس جامعة تركيا رجب طيب اردوغان احتجاجات تركيا

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