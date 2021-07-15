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محكمة العدل الأوروبية: حظر ارتداء الحجاب "قد يكون مشروعا"

11:25 ص الخميس 15 يوليه 2021
محكمة العدل الأوروبية: حظر ارتداء الحجاب "قد يكون مشروعا"

تعبيرية

لوكسمبورج- (د ب أ):

عززت محكمة العدل الأوروبية حقوق أصحاب العمل الذين يمنعون العاملات المسلمات لديهم من ارتداء الحجاب.

وقررت المحكمة، الخميس، أنه يمكن تبرير حظر ارتداء أي شكل من أشكال التعبير المرئي لقناعات سياسية أو عقائدية أو دينية من خلال احتياج صاحب العمل في توصيل صور حيادية للعملاء وتجنب أية صراعات اجتماعية.

جاء هذا القرار على خلفية حالتين من ألمانيا تم بهما حظر موظفة في حضانة أطفال وأخرى في متجر مستحضرات طبية من ارتداء الحجاب في مكان العمل.

حظر الحجاب أوروبا محكمة العدل الأوروبية

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