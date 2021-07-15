ميركل تصل إلى واشنطن للقاء بايدن

واشنطن- (د ب أ):

وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مساء أمس الأربعاء (بالتوقيت المحلي).

وسوف يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن المستشارة الألمانية في البيت الأبيض اليوم الخميس.

ومن شأن هذه الزيارة أن تمثل بداية جديدة في العلاقات الألمانية-الأمريكية بعد الهوة التي شهدتها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتكون ميركل بذلك أول رئيسة حكومة من أوروبا يستقبلها بايدن في البيت الأبيض منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي.

كان بايدن دعا الشهر الماضي ميركل لهذه الزيارة على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع بالعالم "جي7" التي انعقدت في بريطانيا.

ويُنتظر أن تلتقي ميركل أيضا بنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس على هامش زيارتها لواشنطن.

ووفق المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، ستتبادل ميركل وهاريس الأفكار فيما يتعلق بالنطاق الواسع للعلاقات بين البلدين خلال مأدبة إفطار مشتركة.

وبالنسبة لميركل، تعد هذه الزيارة آخر زيارة رسمية لها في واشنطن بصفتها مستشارة ألمانيا، حيث لن ترشح نفسها مجددا في الانتخابات البرلمانية القادمة المنتظرة في خريف العام الجاري في سبتمبر القادم.

ومن المقرر أن تعود ميركل إلى برلين مساء اليوم الخميس.