Masrawy logo white

ميركل تصل إلى واشنطن للقاء بايدن

10:20 ص الخميس 15 يوليه 2021
ميركل تصل إلى واشنطن للقاء بايدن

أنجيلا ميركل و جو بايدن

واشنطن- (د ب أ):
وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مساء أمس الأربعاء (بالتوقيت المحلي).

وسوف يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن المستشارة الألمانية في البيت الأبيض اليوم الخميس.

ومن شأن هذه الزيارة أن تمثل بداية جديدة في العلاقات الألمانية-الأمريكية بعد الهوة التي شهدتها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتكون ميركل بذلك أول رئيسة حكومة من أوروبا يستقبلها بايدن في البيت الأبيض منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي.

كان بايدن دعا الشهر الماضي ميركل لهذه الزيارة على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع بالعالم "جي7" التي انعقدت في بريطانيا.

ويُنتظر أن تلتقي ميركل أيضا بنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس على هامش زيارتها لواشنطن.

ووفق المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، ستتبادل ميركل وهاريس الأفكار فيما يتعلق بالنطاق الواسع للعلاقات بين البلدين خلال مأدبة إفطار مشتركة.

وبالنسبة لميركل، تعد هذه الزيارة آخر زيارة رسمية لها في واشنطن بصفتها مستشارة ألمانيا، حيث لن ترشح نفسها مجددا في الانتخابات البرلمانية القادمة المنتظرة في خريف العام الجاري في سبتمبر القادم.

ومن المقرر أن تعود ميركل إلى برلين مساء اليوم الخميس.

جو بايدن أنجيلا ميركل واشنطن البيت الأبيض

الخبر التالى:

ماذا ستجني تركيا من حمايتها لمطار كابول وما التحديات التي تنتظرها؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
89

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

1005

متعافون اليوم

283409

إجمالي الإصابات

16418

إجمالي الوفيات

220530

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -مستوى جديد للانخفاض.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا