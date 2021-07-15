Masrawy logo white

5 قتلى و9 مصابين إثر قصف مدفعي في إدلب السورية

10:14 ص الخميس 15 يوليه 2021
5 قتلى و9 مصابين إثر قصف مدفعي في إدلب السورية

5 قتلى و9 مصابين إثر قصف مدفعي في إدلب السورية

دمشق- (د ب أ):

أفادت المعارضة السورية بمقتل خمسة أشخاص بينهم طفلان وإصابة أكثر من تسعة آخرين في قصف مدفعي على بلدة بريف إدلب شمال غرب سوريا صباح الخميس.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن بين الجرحى خمسة أطفال جراء سقوط قذائف في محيط مسبح في بلدتي الفوعة وإبلين بريف ادلب الجنوبي .

وأكد المصدر أن "مدفعية القوات الحكومية بدأت منذ ساعات الصباح الأولى قصفها على بلدات إبلين والجينة وبنش والفوعة وعدة قرى في ريف إدلب الجنوبي في تصعيد كبير يستهدف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة السورية".

وأضاف أن عشرات العائلات التي لا تزال في تلك القرى هربت من منازلها باتجاه الأراضي الزراعية بعد سقوط عشرات القذائف المدفعية والصاروخية على منازلهم.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير لـ (د.ب. أ): "تشهد مناطق جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي حالة استنفار قصوى واستعداد فصائل المعارضة للرد على القوات الحكومية في كافة نقاط التماس في ريفي ادلب وحماة".

وتشهد مناطق ريف إدلب الجنوب، التي تتقاسم السيطرة عليها القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة المدعومة من تركيا وهيئة تحرير الشام تصعيداً كبيراً من منتصف الشهر الماضي، رغم التفاهمات الروسية التركية واعتبارها منطقة خفض تصعيد بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة.

قصف مدفعي إدلب سوريا الحرب السورية

الخبر التالى:

فيضانات عارمة تقتل 4 أشخاص وتدمر منازل في غرب ألمانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
89

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

1005

متعافون اليوم

283409

إجمالي الإصابات

16418

إجمالي الوفيات

220530

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -مستوى جديد للانخفاض.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا