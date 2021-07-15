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الهند تسجل 41 ألفا و806 إصابات جديدة و581 وفاة بفيروس كورونا

08:20 ص الخميس 15 يوليه 2021
الهند تسجل 41 ألفا و806 إصابات جديدة و581 وفاة بفيروس كورونا

الهند فيروس كورونا

نيودلهي /أ ش أ/

سجلت وزارة الصحة الهندية 41 ألفا و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 30 مليونا و946 ألفا و74 شخصا.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة /إنديا توداي/ الهندية اليوم الخميس - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 581 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 411 ألفا و989 وفاة.
وأفادت الصحة الهندية بأن 39 ألفا و130 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 30 مليونا و143 ألفا و580 حالة.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 432 ألفا و41 حالة.

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