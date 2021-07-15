Masrawy logo white

وزير الري بجنوب السودان في القاهرة لبحث تطورات ملف سد النهضة

07:34 ص الخميس 15 يوليه 2021
وزير الري بجنوب السودان في القاهرة لبحث تطورات ملف سد النهضة

سد النهضة

القاهرة (د ب أ)-

وصل مناوا بيتر قادكوث وزير الري بدولة جنوب السودان إلى القاهرة صباح اليوم الخميس على رأس وفد في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها دعم التعاون وآخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي .

ويستعرض قادكوث خلال زيارته لمصر مع نظيره المصري محمد عبد العاطي علاقات التعاون بين القاهرة وجوبا في مجالات الري واستكمال ما دار من مناقشات خلال زيارة وزير الري المصرى لجنوب السودان أواخر الشهر الماضي ، فضلا عما وصلت إليه أزمة سد النهضة .

وكان وزير الري المصري قام بزيارة لجنوب السودان في الفترة من 21 إلى 25 حزيران/يونيو الماضى حيث بحث الملف ذاته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من بينهم سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان.

سد النهضة جنوب السودان القاهرة مناوا بيتر قادكوث

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
89

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

1005

متعافون اليوم

283409

إجمالي الإصابات

16418

إجمالي الوفيات

220530

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -مستوى جديد للانخفاض.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا