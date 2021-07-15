الجزائر تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

الجزائر - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الأربعاء على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

جاء ذلك خلال استقبال رمطان لعمامرة اليوم نظيره الصحراوي محمد سالم ولد السالك خلال زيارته للجزائر وفق تغريدة للعمامرة.

وحسب التغريدة التي كتبها لعمامرة عبر تويتر أن اللقاء تناول آخر تطورات القضية الصحراوية وآفاق تسويتها بشكل يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.