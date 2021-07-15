العراق ينفي احتراق باخرة عراقية في مياه الخليج

بغداد - (بي بي سي)

أوضحت وزارة النفط العراقية، الأربعاء، أن الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن باخرة عراقية محترقة غير دقيقة.

فقد أكدت الوزارة أن الباخرة خارج المياه الإقليمية العراقية ولا تتبع شركة حكومية.

وذكرت شركة ناقلات النفط العراقية التابعة للوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية أن حادث الحريق الذي وقع في إحدى الساحبات البحرية خارج المياه الإقليمية العراقية يعود إلى إحدى شركات القطاع الخاص العراقية.

كما أكدت، أنه ليس هناك علاقة لهذه الساحبة بالنشاط النفطي الحكومي أو بشركة ناقلات النفط الحكومية.