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نائبة بحركة النهضة تعتدي على عبير موسى في البرلمان التونسي (فيديو)

11:43 م الأربعاء 14 يوليه 2021
نائبة بحركة النهضة تعتدي على عبير موسى في البرلمان التونسي (فيديو)

البرلمان التونسي

وكالات

سجل البرلمان التونسي الأربعاء، اعتداء جديد على النائبة عبير موسى رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، إذ حاولت نائبة بحركة النهضة ذراع جماعة الإخوان السياسي في تونس، انتزاع الهاتف من موسى خلال تصويرها لأحداث الجلسة.

وتعرضت عبير موسى لاعتداءات من نواب بحركة النهضة في نهاية يونيو الماضي، وقرر البرلمان التونسي تسليط أقصى عقوبة يسمح بها النظام الداخلي على النائبين الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف، إثر اعتدائهما عليها.

وتمثل الحادثة أحدث أعمال العنف والفوضى التي اجتاحت أكثر من مرة جلسات البرلمان الصاخبة في تونس.

البرلمان التونسي عبير موسى حركة النهضة الحزب الدستوري الحر

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