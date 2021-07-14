نائبة بحركة النهضة تعتدي على عبير موسى في البرلمان التونسي (فيديو)

وكالات

سجل البرلمان التونسي الأربعاء، اعتداء جديد على النائبة عبير موسى رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، إذ حاولت نائبة بحركة النهضة ذراع جماعة الإخوان السياسي في تونس، انتزاع الهاتف من موسى خلال تصويرها لأحداث الجلسة.

تونس. فضيحة في المباشر😱😠😠😠



يمينة فرفوري تنطر هاتف عبير موسي 😱 pic.twitter.com/ENHSIsO436 — تاقرفت نيوز (@taqarifatnews) July 14, 2021

وتعرضت عبير موسى لاعتداءات من نواب بحركة النهضة في نهاية يونيو الماضي، وقرر البرلمان التونسي تسليط أقصى عقوبة يسمح بها النظام الداخلي على النائبين الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف، إثر اعتدائهما عليها.

وتمثل الحادثة أحدث أعمال العنف والفوضى التي اجتاحت أكثر من مرة جلسات البرلمان الصاخبة في تونس.