واشنطن وباريس تؤكدان التزامهما بالتعاون في مكافحة الإرهاب

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، على التزام بلاده بالتعاون المستمر مع فرنسا في مكافحة الإرهاب في ظل حالة عدم الاستقرار المتزايدة في منطقة الساحل الإفريقي.

وقالت إيميلي هورن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن هذا جاء خلال لقاء سوليفان مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي يزور واشنطن حاليا، حيث أكد الجانبان دعم العلاقات المشتركة ورحبا بنتائج القمة الأمريكية ـ الأوروبية وقمة الناتو في يونيو الماضي.

وأضافت المتحدثة أن الجانبين تعهدا بالعمل سويا لضمان قدرة الناتو على مواجهة التهديدات الأمنية المختلفة، وبحثا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك في السياسة الخارجية من بينها الصين وروسيا وإيران ولبنان.